OM Mercato: Courbis ne comprend pas ce choix de Longoria

Steve Mandanda aura de la concurrence la saison prochaine. Pau Lopez, est arrivé en provenance de l’AS Rome, une recrue qui ne plait pas forcément à Rolland Courbis.

Alors qu’il a débarqué à l‘Olympique de Marseille lors de ce mercato pour concurrencer Steve Mandanda dans les buts, Pau Lopez sort de deux saisons compliquées avec l’AS Rome.

L’arrivée de l’espagnol n’est pas forcément une bonne chose selon Rolland Courbis :

Le poste de gardien, celui dont il fallait s’occuper en dernier– Courbis

« À Lyon, le nouveau coach (Peter Bosz) ne tourne pas autour du pot. C’est clair. Si je suis Anthony Lopes et que je vois arriver André Onana, j’ai chaud aux fesses… Mais si je suis Steve Mandanda avec Pau Lopez, je me dis : ‘Ok, on veut me mettre un autre gardien dans les pattes, pourquoi pas…’ Enfin, je pense que dans la situation de l’OM, qui doit recruter et construire un groupe performant sans avoir beaucoup d’argent, le poste de gardien de but est celui dont il fallait s’occuper en dernier. » Rolland Courbis— Source: La Provence (12/07/21)

En instaurant une concurrence dans la cage olympienne, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli vont prendre le risque de perturber un équilibre indispensable au collectif. Plusieurs anciens gardiens et entraîneurs marseillais sont sceptiques #OM #TeamOM https://t.co/CuWf5aiDCf — La Provence OM (@OMLaProvence) July 12, 2021

Ancien entraîneur des gardiens dans la capitale italienne, Franco Tancredi a décrypté le profil du goal espagnol pour le quotidien L’Équipe.

Les attentes étaient élevées, ça faisait beaucoup de responsabilités, ce prix a été un peu un fardeau — tancredi

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

« Les attentes étaient élevées, ça faisait beaucoup de responsabilités, ce prix a été un peu un fardeau. Déjà, l’école espagnole est moins bonne que celle française. Je sais bien que toutes les équipes veulent construire l’action le plus bas possible, mais un gardien doit avant tout avoir un bon physique, de la personnalité, une bonne lecture du jeu. Acheter un gardien avant tout pour son jeu au pied, cela signifie ne pas connaître le poste, c’est un aspect secondaire. C’est un grand pro, un bon gars, mais un peu trop timide. Il faut aussi que son entraîneur des gardiens s’adapte à lui, on ne change pas la technique d’un gars de 26 ans, ça n’amène que de la confusion, il oublie ce qu’on lui dit de faire et ce qu’il sait déjà faire » Franco Tancredi – Source: L’Équipe (10/07/21)