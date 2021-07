L’Olympique de Marseille cherche un attaquant pour suppléer Arek Milik, la saison prochaine. La piste Gameiro aux oubliettes, et le probable départ de Benedetto, les dirigeants multiplient les pistes pour se renforcer dans ce secteur de jeu.

Dario Benedetto devrait quitter le club olympien la saison prochaine, ainsi Pablo Longoria serait à la recherche d’un buteur afin de suppléer Arek Milik, qui pourrait finalement rester. L’une des pistes du président marseillais, mènerait à Giovanni Simeone. Fils du célèbre entraîneur de l’Atlético Madrid, l’attaquant argentin évolue à Cagliari depuis la saison dernière. Alors que le dirigeant de l’OM s’est rendu en Italie, ce mercredi, il en aurait profité pour discuter avec ses homologues Sardes au sujet du numéro neuf. Mais attention, l’Olympique de Marseille ne serait pas seul sur le coup.

Le Zénith intéressé par Simeone

À en croire les informations de Foot Mercato, Giovanni Simeone ne serait pas insensible à l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Mais d’après le journaliste italien spécialiste du mercato, DiMarzio, le Zénith serait à l’affût dans ce dossier, même s’il les Russes ne seraient pas plus avancés que les Marseillais. Sous contrat avec Cagliari jusqu’en juin 2024, la valeur marchande de Giovanni Simeone est estimée à 11M€ par Transfermarkt. Cette saison, l’attaquant argentin a pris part à 33 rencontres de Serie A et a inscrit 6 buts et 2 passes décisives.