Mercato OM : La fin compliquée à Marseille, son choix, les autres offres, son salaire… Thauvin est cash !

Désormais joueur des Tigres au Mexique, Florian Thauvin a fait le choix de quitter l’Europe à l’âge de 28 ans. Une décision surprenante, mais qui aurait une raison bien précise.

Le champion du monde 2018 n’a finalement pas prolongé en faveur de l’OM, et s’est envolé vers le Mexique. Florian Thauvin a rejoint André Pierre Gignac aux Tigres, alors que son nom était associé à plusieurs clubs européens. Une décision surprenante, mais pas tant que ça pour le joueur.

Je ne me sentais pas bien à l’OM– Thauvin

Dans une interview accordée à Multimedios, Florian Thauvin a admis que ces derniers moments à l’OM fut difficile :

« Tous les jours, je voyais que Gignac était très heureux, je le voyais tous les jours sur Instagram avec le sourire. En Europe, la mentalité au niveau des clubs, des supporters et des joueurs est très différente. Il y a beaucoup d’autres choses en plus du football, c’est difficile. Ce que je veux, c’est profiter de cette opportunité et jouer au football. Je ne me sentais pas bien dans mon club (l’OM), dans ma vie. Ma vie a beaucoup changé avec l’arrivée de mon fils, donc j’avais besoin de changement. J’ai parlé avec ma femme. La vie à Marseille est bonne, mais il y a des choses que je ne pouvais plus faire comme aller à la pêche. Il y a beaucoup de pression. J’avais besoin d’un changement pour être plus tranquille avec ma femme et mon fils. (…) Nous parlions avec Milan depuis septembre, j’ai reçu l’offre de Paolo Maldini en janvier, ensuite Marseille m’a fait une grosse proposition et j’en ai reçu de Lyon, de l’Atlético de Madrid. Ensuite, les Tigres sont arrivés et tout s’est décidé… Je n’aime pas parler d’argent, je ne suis pas là pour ça, mais en France, en Espagne ou en Italie, on m’offrait également beaucoup d’argent. Si j’avais voulu jouer pour l’argent, je ne serais pas venu au Mexique, j’aurais joué en Chine ou en Arabie Saoudite. Ici, j’ai tout pour être heureux : jouer au football, les supporters, un très grand club, gagner des titres, j’ai tout ! » Florian Thauvin – Source: Multimedios (31/06/21)

J’AI L’OBJECTIF DE REVENIR EN EQUIPE DE FRANCE– THAUVIN

« Je vais essayer de faire les mêmes choses que Gignac a faites ici, c’est déjà une légende au Mexique ; Gignac va m’aider, il me donnera des conseils pour m’adapter rapidement. Il m’a beaucoup parlé de ce clasico, j’ai hâte de voir comment on le vit, je vais donner le maximum pour que les supporters soient fiers de moi. J’ai l’objectif de revenir en Equipe de France, c’est très difficile, parce qu’il y a maintenant les meilleurs joueurs du monde dans la sélection, mais je pense que je peux le faire. » Florian Thauvin – Source: Site officiel des Tigres (12/06/21)