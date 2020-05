OM Mercato : de nombreux départs à prévoir ( seuls deux joueurs non concernés ?)

Comme évoqué depuis plusieurs mois, la situation financière de l’Olympique de Marseille de Marseille est catastrophique. Le club marseillais va devoir vendre de nombreux joueurs pour renflouer les caisses lors du prochain mercato…

Les comptes de l’OM étaient déjà dans le rouge écarlate bien avant que la crise liée au covid19. Le non paiement des droits TV et le manque à gagner lié billetterie va encore plus creuser le trou abyssal dans les comptes du club marseillais. Le déficit cette saison pourrait ainsi dépasser largement les 100M€.

Rongier et Benedetto pas concernés ?

Comme l’indique journal La Provence ce samedi, les dirigeants marseillais seront donc dans l’obligation de vendre de nombreux joueurs ce été durant le mercato, A « l’exception, sans doute, des récentes recrues comme Rongier et Benedetto, personne n’est assuré de porter les couleurs marseillaises la saison prochaine, » précise ainsi le quotidien régional. Kamara, Caleta Car, Lopez, Amavi, Sarr, Payet et Radonjic sont donc tous susceptibles de quitter l’OM durant le prochain marché des transferts.