OM Mercato: Décision importante de Longoria concernant Umtiti ?

Pablo Longoria s’active actuellement sur tous les fronts pour offrir au plus vite un maximum de renfort à son entraîneur Jorge Sampaoli. Le chantier est immense. Après les arrivées de Gerson et de la Fuente, il faudra encore recruter pas moins de dix nouveaux joueurs. L’effectif olympien a en effet été décimé avec les fins de contrat et le départ de nombreux joueurs prêtés la saison dernière. En défense centrale le dossier Leo Balerdi n’est toujours pas réglé et Duje Caleta Car pourrait bien faire ses valises cet été. Plusieurs noms ont déjà circulé : David Luiz (libre), Luan Perez (FC Santos) mais aussi Samuel Umtiti (FC Barcelone).

Longoria snobe Umtiti

Mais d’après les informations du média espagnol Sport, Pablo Longoria aurait décidé de laisser ce dossier de côté . En effet, la condition physique du Français a inquiété en interne, de toute manière Samuel Umtiti ne semblait pas emballé à l’idée de rejoindre l‘Olympique de Marseille cet été. Il voudrait s’imposer au FC Barcelone pour retrouver une place de titulaire. D’ailleurs, Mundo Deportivo précisait il y a quelques jours que Samuel Umtiti ane voulait pas entendre parler d’un départ du FC Barcelone la saison prochaine. Le Champion du monde 2018 estime qu’il peut revenir fort et s’imposer en catalogne vu que son genou ne lui fait plus mal…