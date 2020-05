OM Mercato : « En cas de départ de Villas-Boas, et s’il n’y a aucun moyen, je veux Dall’Oglio »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille consacré au départ probable d’André Villas-Boas dans les prochaines heures. Qui pour lui succéder ? Notre journaliste Mourad Aerts milite pour Olivier Dall’Oglio.

Dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, Mourad Aerts, journaliste pour Football Club de Marseille a donné son sentiment sur le profil d’entraineur qu’il aimerait voir arriver à l’OM en cas de départ d’André Villas Boas. (extrait à voir en video ci-dessus) :

A lire aussi : OM : Devant la situation désespérante, ce glorieux ancien est prêt à venir (sans parler d’argent)

je veux prendre l’un des tous meilleurs entraineurs en Ligue 1 : Olivier Dall’Oglio

« S’il n’y a aucun moyen, je veux prendre l’un des tous meilleurs entraineurs en Ligue 1 : Olivier Dall’Oglio. De toute façon cela va être difficile quelque soit le type d’entraineur que tu vas prendre, que ce soit Laurent Blanc ou Blaquart ca va être la même chose. Dall’Oglio il n’a peut-être jamais entraîné une grosse équipe, mais par contre il a bien fait jouer Dijon, avec un budget ridicule. Et à Brest cette année, avec peu de moyens, il a également proposé du beau jeu. Moi je veux des entraineurs qui joue au football. Peut-être qu’avec un entraineur nouveau comme Dall’Oglio et des promesses de jeu peut il y aura plus de patience. Quitte à faire une saison de merde avec peu de moyens, autant prendre un mec qui va essayer de les faire jouer. Au moins on arrêtera de dire qu’en Allemagne ils donnent la chance à d’autres types d’entraineurs… » Mourad Aerts – Source: Football Club de Marseille

Pour revoir le DEBAT FOOT MARSEILLE DE CE lundi