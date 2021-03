OM Mercato : Énième rebondissement dans le feuilleton Arturo Vidal ?

Le dossier Arturo Vidal n’en finit plus. Tandis qu’il paraissait dans le viseur de l’OM, Pablo Longoria avait signifié que le salaire du Chilien était trop conséquent. Or le media italien TMW nous apprend que Jorge Sampaoli pourrait avoir son rôle à jouer dans les négociations…

De 2012 à 2016, Jorge Sampaoli a entraîné Arturo Vidal lorsqu’il était sélectionneur du Chili. Vainqueurs tous les deux de la Copa America en 2015, Sampaoli ne serait pas contre l’idée d’attirer le milieu chilien à l’Olympique de Marseille. C’est du moins ce que rapporte le site italien TMW…

vidal prêt à rester… l’om, galatasaray et flamengo sur le coup ?

En fin de contrat en juin 2022 avec l’Inter Milan, Arturo Vidal souhaiterait rester au club. Toutefois, le media Tuttomercatoweb affirme que Sampaoli n’aurait toujours pas lâcher l’affaire. D’autres concurrents tels que Galatasaray et Flamengo seraient aussi à l’affût.

« Fortement soutenu l’été dernier par Antonio Conte, Arturo Vidal veut rester. Il a encore un an sur son contrat mais on ne peut pas exclure qu’il s’en aille aussi. Ceux qui ont manifesté un vif intérêt, c’est l’Olympique de Marseille. Sampaoli, qui était également l’entraîneur du Chili, est un de ses admirateurs et il pourrait peut-être pousser le club à essayer. Il faut également garder à l’esprit Galatasaray et Flamengo » Source : Tuttomercatoweb (27/03/2021)

De plus selon le journaliste de TMW, Niccolò Ceccarini, les dirigeants Intéristes ne seraient pas forcément opposés à un départ de Vidal…