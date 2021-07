OM Mercato: Enorme coup de froid dans le dossier Boga ?

Cité comme possible recrue ces dernières semaines, Jérémie Boga serait très attiré par le projet marseillais. Alors que son départ semblait acté, un dirigeant de Sassuolo a calmé les ardeurs de l’ailier…

Natif de Marseille, où il a évolué sous les couleurs de l’ASPTT avant de rejoindre Chelsea, Jérémie Boga est devenu l’un des meilleurs joueurs de Série A à Sassuolo. Elément de Sassuolo depuis 2018, l’ailier de 24 ans souhaite découvrir de nouvelles choses dans sa carrière. Pourtant, il se pourrait que ses plans tombent à l’eau, comme l’a indiqué Giovanni Carnevali, administrateur délégué de l’écurie italienne :

Je pense qu’il restera avec nous l’année prochaine– Carnevali

« Nous avons plusieurs demandes pour Jérémie Boga. (…) S’il se dirige vers l’Atalanta ? Il a bien fait de corriger le tir. Avoir un joueur qui fait certains types de demandes, cela ne coïncide pas avec notre façon de communiquer. Je pense qu’il restera avec nous l’année prochaine aussi » Giovanni Carnevali – Source: TMW (31/06/21)

Boga souhaite quitter Sassuolo

L’ailier de 24 ans, avait pourtant confirmé son départ dans une interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il n’exclut aucune porte concernant son avenir :

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)