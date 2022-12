OM Mercato: Flamengo abandonne pour Gerson ?

Alors qu’il était retourné au Brésil afin de s’engager avec son ancien club Flamengo, Gerson a finalement fait son retour à l’entrainement avec l’OM. Les deux clubs ne se sont pas mis d’accord, et l’écurie brésilienne pourrait abandonner le dossier…

En effet, d’après ovem Pan Esporte, Flamengo serait sur le point de lâcher le dossier Gerson. Les Brésiliens ne veulent racheter qu’une part des 80% du joueur que détient l’OM, alors que les olympiens souhaitent se débarrasser totalement du milieu de terrain.

Trop cher pour Séville ?

Même si Flamengo était le premier choix du numéro 8, un autre club était intéressé par le joueur, il s’agit du FC Séville, entraîné par Jorge Sampaoli. Pour rappel, Gerson avait réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière sous les ordres du coach argentin la saison dernière avec un total impressionnant de 11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs à l’OM. Seulement, le prix fixé par les dirigeants olympiens pour laisser partir Gerson est jugé trop élevé par leurs homologues andalous. Selon Estadio Deportivo, ceux-ci seraient déjà passés à un autre dossier en montrant leur intérêt pour Miguel Crespo, milieu de Fenerbahçe dont le prix ne devrait pas dépasser les 10 millions d’euros…

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Sampaoli a trouvé son bonheur à Rennes ?