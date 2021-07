OM Mercato: « Gerson est le meilleur milieu de terrain du Brésil »

Recrue la plus chère du mercato estival marseillais, l’attente autours de Gerson est grande. Priorité de Sampaoli au milieu de terrain, il a déjà montré des belles qualités lors des deux derniers matchs amicaux de l’OM.

Après une première expérience manquée en Europe, avec l’AS Roma, Gerson va tenter de s’imposer à l’Olympique de Marseille. Arrivé en provenance de Flamengo contre environ 20 millions d’euros, le Brésilien devra répondre aux attentes des supporters marseillais, qui placent beaucoup d’espoirs en lui. Il a déjà marqué un but en match amical contre le Servette Genève (3-1), grâce à un subtile piqué au-dessus du gardien.

Ancien défenseur marseillais entre 2004 et 2006, son compatriote auriverde Demetrius Ferreira, a loué ses qualités dans les colonnes de La Provence.

Il a le bon profil pour l’OM– Ferreira

« Cela fait deux ans qu’il évolue au très haut niveau. IL a les caractéristiques et le bon profil pour l’OM, où il faut donner de soi. C’est le meilleur milieu de terrain du Brésil. Il est pas mal physiquement, il faudra juste qu’il s’adapte au jeu, plus rapide qu’au Brésil. Il a beaucoup de qualités : Il prépare le jeu, il est bon en un contre un. Il est très fort techniquement et physiquement et fait preuve d’intelligence. C’est un joueur complet, on voit d’ailleurs qu’il a déjà marqué. » Demetrius Ferreira– Source: La Provence (19/07/21)

Titularisé face au FC Sète, le milieu de terrain brésilien a fait forte impression avec de beaux touchés de balles, des passes qui ont cassé des lignes et une certaine complicité sur le terrain avec Dimitri Payet.

Je t’emmerde Longoria, tout allait bien dans ma vie et je vais me retrouver à ne faire qu’attendre chaque semaine de voir Gerson combiner avec Payet sans que rien d’autre n’ait plus de sens — Nassputin (@Nassputin) July 11, 2021

Gerson il se positionne entre le milieu et La Défense de Sete il pose beaucoup de difficultés par son positionnement — Glophar (@Glophar) July 11, 2021