OM Mercato : « Gros effort de McCourt, encore… »

Franck McCourt a réaffirmé son engagement pour l’OM. Il a confirmé son intention de réinvestir dans le club pour relancer un nouveau cycle. Sur X, le journaliste Mathieu Grégoire confirme la somme de 50M€ !

Selon le correspondant le l’Equipe à Marseille, le journaliste Mathieu Grégoire, McCourt va bien remettre au pot pour combler le déficit. « Pour être précis, l’actionnaire va mettre beaucoup d’argent pour soutenir le club et combler le déficit. Et après ça, SEULEMENT, tu seras dans les mêmes eaux que l’an dernier – en 2022/23, tu avais perdu moins d’argent (CVC, C1), et l’actionnaire ´n’avait rien mis. Grosse différence. (…) Au moins 50 millions d’euros, comme écrit dans L’Equipe. Gros gros effort de sa part encore. »

L’actionnaire va mettre beaucoup d’argent pour soutenir le club et combler le déficit

Pour être précis, l’actionnaire va mettre beaucoup d’argent pour soutenir le club et combler le déficit. Et après ça, SEULEMENT, tu seras dans les mêmes eaux que l’an dernier – en 2022/23, tu avais perdu moins d’argent (CVC, C1), et l’actionnaire ´n’avait rien mis. Gross diff — Mathieu Grégoire (@Serguei) June 8, 2024

L’homme d’affaire américain Frank McCourt s’est exprimé dans les colonnes du journal du Figaro ce mardi pour réaffirmer son engagement au club phocéen. Il se dit prêt à réinvestir de l’argent pour permettre aux club de lancer un nouveau cycle pour lui permettre d’être compétitif et d’aller chercher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine :

On est prêt à faire de nouveaux investissements (McCourt)

« La question des droits TV est importante. Mais pour ce qui est des dépenses en matière de transferts, les décisions à prendre, c’est le domaine de Pablo. Ma responsabilité est de faire en sorte que le club soit stable financièrement. J’ai investi plus que 600 M$ dans le club (environ 552 M€, NDLR). Je pense que c’est une vraie preuve de mon engagement. Le club n’a pas de dette. Pour le reste, on est prêt à faire de nouveaux investissements, à injecter de l’argent au capital, afin d’améliorer les chances de victoire et de nous qualifier en Europe tous les ans. Pour y parvenir, il faut continuer à augmenter les revenus. On a eu de bons résultats dans ce domaine, mais ce n’est pas assez, »a déclaré le propriétaire de l’OM dans les colonnes du Figaro !

