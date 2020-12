OM Mercato : « Il faut arrêter d’attendre monts et merveilles de Luis Henrique »

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, nos journalistes ont évoqué le mercato hivernal à venir. Notre journaliste Nicolas Filhol évoque le cas Luis Henrique et la concurrence avec Radonjic.

Luis Henrique est la recrue su laquelle l’OM a le plus misé financièrement lors du dernier Mercato estival. Ce dernier n’a pas apporté grand choses au club marseillais lors de cette première partie de saison. Notre journaliste Nicolas Filhol que le cas du jeune brésilien.

Il ne te sert pas à grand-chose.

» On dit ça car Radonjic a été mauvais quand il est rentré. S’il rentre et qu’il marque tu te dis c’est normal, l’année dernière était un « supersub ». C’est logique dans la hiérarchie, il est plus âgé et installé que Luis Henrique. Il faut arrêter d’attendre monts et merveilles de Luis Henrique. Il vient d’arriver du brésil, il a à peine 19 ans, c’est un « full trading project » il ne faut même pas compter sur lui maintenant. S’il doit éclore ce sera plus tard. L’erreur c’est de l’avoir pris maintenant Henrique en fait. Villas Boas a expliqué que si l’OM ne l’avait pris maintenant il aurait coûté 30 millions plus tard. Bon, ça j’en suis pas sûr, mais tu ne peux pas le condamner. Le fait est qu’il ne te sert pas à grand-chose et que tu as du monde à ce poste là (Aké, Radonjic…) Nicolas Filhol –Source Footballclubdemarseille.fr