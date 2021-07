OM Mercato : « Je voulais quitter Marseille »

Prêté au Genoa en seconde partie de saison, Kevin Strootman est de nouveau parti du côté de l’Italie cet été. Le milieu néerlandais est cette fois prêté à Cagliari. Lors de sa présentation, il a évoqué les raisons qui l’ont poussé à quitter l’OM.

Arrivé à l’OM à l’été 2018 en provenance de la Roma pour un montant de 25 millions d’euros, Kevin Strootman n’est jamais parvenu à s’imposer sous la tunique olympienne. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain néerlandais avait accepté d’être prêté du côté du Genoa en seconde partie de saison. Après un prêt concluant, il a de nouveau été prêté du côté de l’Italie cette saison. Cagliari s’est manifesté pour le récupérer et l’OM a accepté.

D’après les échos de la presse, il s’agirait d’un prêt d’un an avec une année en option si Cagliari parvient à se maintenir en Serie A la saison prochaine. Avec ce prêt, Pablo Longoria a souhaité alléger la masse salariale de l’effectif. Toutefois, l’OM continuera de prendre en charge une partie du salaire de Kevin Strootman durant la totalité de son prêt. Avec un salaire mensuel estimé à 550 000 euros brut, l’OM devrait lui verser près de 70% chaque mois, soit un montant proche de 380 000 euros.

je voulais quitter marseille – KEVIN STROOTMAN

Ce jeudi, c’était l’occasion pour Kevin Strootman d’être présenté face à la presse italienne. Le milieu de terrain néerlandais en a profité pour s’exprimer sur les raisons de son départ de l’OM.

« Le choix a été pris après le coup de fil que j’ai eu en vacances avec le président, il m’a expliqué son projet et m’a convaincu. Je voulais quitter Marseille, mais le Genoa avait une longueur d’avance au départ : je n’ai pas reçu d’offre, puis j’ai parlé à Cagliari et ils m’ont convaincu. Je suis très heureux d’être ici, je veux faire partie de ce projet et bien faire avec mes coéquipiers, je me sens bien ici. » Kevin Strootman – Source : Conférence de presse (29/07/2021)

ALLEZ L’OM – KEVIN STROOTMAN

Malgré son départ de l’OM et une aventure compliquée, le milieu de terrain néerlandais avait tenu à adresser un message aux supporters olympiens lors de son départ.

« Plein d’ambition et avec la forte conviction que Marseille était l’endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l’OM à l’été 2018. Même si j’ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l’équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l’imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j’aimerais souhaiter à tous les joueurs, ainsi qu’à l’ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l’OM rebondira et retrouvera la place qu’il mérite ! Allez l’OM. » Kevin Strootman — Source: Instagram (08/07/21)