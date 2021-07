OM: Le message d’adieu (très classe) de Strootman !

Kevin Strootman a rejoint Cagliari au mercato estival. Alors qu’il ne s’est jamais imposé sous les couleurs de l’OM, il a tenu a remercier le club à travers un message publié sur les réseaux sociaux…

Prêté la saison passée au Genoa, Kevin Strootman a repris des couleurs en retrouvant la Serie A. Championnat qu’il connaît bien pour avoir joué à l’AS Rome de 2013 à 2018. Raison pour laquelle le néerlandais souhaitait repartir la saison prochaine, loin de l’Olympique de Marseille. Et ses désirs ont été entendus, puisqu’il s’est engagé avec Cagliari. Pas au top sur le terrain, il n’aura malgré tout jamais manqué de professionnalisme.

Allez l’OM — Strootman

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

« Plein d’ambition et avec la forte conviction que Marseille était l’endroit idéal pour moi, je suis arrivé à l’OM à l’été 2018. Même si j’ai fait tout mon possible et donné toute mon énergie pour l’équipe durant ces années, les choses ne se sont pas déroulées comme le club et moi l’imaginions. Maintenant, le temps est venu de prendre encore un nouveau chemin et j’aimerais souhaiter à tous les joueurs, ainsi qu’à l’ensemble des personnes impliquées dans le club une grande saison, en espérant que l’OM rebondira et retrouvera la place qu’il mérite ! Allez l’OM. » Kevin Strootman — Source: Instagram (08/07/21)

Acheté près de 25 millions d’euros par l’OM, en provenance de l’AS Roma, Strootman n’aura jamais su s’imposer, malgré une attitude professionnelle louée par ses coéquipiers. En avril dernier, avant le match du Genoa face au Milan AC, Kevin Strooman s’était confié sur son avenir au micro de Sky Sport. Il ne sait pas encore qu’il allait rester en Serie A mais à Cagliari…

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça… Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A ». Kevin Strootman – source : Sky Sport (16/04/2021)