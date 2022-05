OM Mercato: La cible prioritaire de Sampaoli cet hiver veut changer d’air ?

Le prochain mercato olympien sera capital. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a d’ores et déjà annoncé qu’il souhaiterait un recrutement conséquent pour bien figurer en LDC. Pisté par l’OM l’hiver dernier, Nicolas Tagliafico aurait décidé de quitter son club de l’Ajax Amsterdam.

C’est l’un des postes les plus discutés et les plus contestés cette saison. Le poste de latéral gauche ou de défenseur gauche dans la défense de Jorge Sampoli. L’entraineur argentin a longtemps cherché la bonne formule sans jamais en trouvé une qui fait l’unanimité. Jordan Amavi pourtant prolongé récemment n’a pas convaincu l’ancien coach sévillan, le gaucher est parti en prêt à Nice. Luan Peres, recruté pour sa polyvalence cet été s’est imposé peu à peu mais semble peu à l’aise avec la tactique modulable de Sampaoli. Enfin, Sead Kolasinac, recruté cet hiver pour concurrencer Peres n’a pas su montré ses qualités aperçues à Arsenal.

Nul besoin de dire que le recrutement d’un défenseur gauche semble prioritaire cet été. Déjà pisté par le club et voulu ardemment par le coach olympien, Nicolas Tagliafico avait été bloqué par son club de l’Ajax Amsterdam. 6 mois plus tard, si on en croit les informations du journaliste de Fabrizio Romano, spécialiste en transferts, le joueur voudrait quitter le club néerlandais cet été, après une saison mitigée (20 matchs disputés seulement).

Une bonne nouvelle pour l’OM mais qui devra se méfier car la concurrence sera rude pour le joueur de 29 ans. D’après le journaliste de Sky Sports Italy, le FC Barcelone déjà en pôle pour lui l’an dernier et Naples seraient sur les rangs pour l’enrôler. Sa valeur est estimé a 12 millions d’euros par le site Transfermarket.

Despite public statements, Nicolás Tagliafico is expected to leave Ajax in June. He’s under contract until June 2023 but the plan’s still to change in the summer. 🇦🇷 #Ajax

Three foreing clubs have already asked about Tagliafico.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2022