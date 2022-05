Mercato concurrents OM : Aulas veut toujours Galtier, en difficulté à Nice !

« On a mené les choses de manière extrêmement professionnelle, avec beaucoup d’éthique. Je voulais vous dire à ce sujet que dès le mois de mars, j’avais été sollicité pour rencontrer Christophe Galtier. Et sur le plan éthique, professionnel, je ne rencontre jamais un entraîneur avant la fin du championnat. Donc c’est nous qui avons refusé au mois de mars d’avancer sur le sujet. Après, on a défini un certain nombre de priorités. Peter (Bosz) et d’autres en faisaient partie. On les a vus. Mais vous ne pouvez pas prendre un entraîneur qui a peut-être déjà signé un contrat et qui est toujours sous contrat avec son club d’origine, qui plus est : le champion de France. On a regardé cette solution et en même temps, on a pris contact avec Peter. Il y avait une troisième candidature d’un entraîneur étranger, qui parlait français. On n’a jamais été inquiets. » Jean-Michel Aulas – Source : Conférence de presse (30/05/2021)