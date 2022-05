OM Mercato: La confidence de Zubar sur l’arrivée de Caleta Car…

Le mercato estival 2022 de l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement mouvementé. Si de nombreuses arrivées devraient avoir lieu pour permettre à l’équipe de bien figurer en Ligue des Champions, des départs seront aussi nécessaires pour équilibrer les finances du club. Parmi les prétendants au départ, Duje Caleta Car jouit encore d’une belle côte sur le marché. Pour Ronald Zubar, notre invité, il faut absolument vendre le Croate dès cet été.

Malgré deux défaites sur les deux derniers matchs, l’OM réalise une saison pleine jusqu’ici sur le plan sportif. Deuxième en championnat à trois journées de la fin et encore en lice pour jouer une finale européenne, les phocéens peuvent réaliser un exercice 2021/2022 très aboutie. Un succès due à la force collective crée par Jorge Sampaoli et un jeu tourné vers l’offensif tout en gardant un équilibre défensif stable. Et si il y en a un qui a permis cette solidité, c’est Duje Caleta Car.

Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent

Invité à partir l’été dernier avec un transfert finalement avorté du côté de West Ham, mis au placard par Sampaoli en début de saison, l’international croate s’est accroché et à fini par s’imposer dans le onze de l’entraineur argentin. En fin de contrat l’année prochaine, le finaliste de la dernière coupe du monde est toujours candidat à un départ après 4 ans passé à l’OM. Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission de lundi, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandais le coach, il te transmettais ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022) Payet soutient Caleta Car après le Feyenoord !

Auteur d’un match catastrophique en demi-finale aller contre le Feyenoord, coupable du troisième but victorieux des néerlandais, Duje Caleta Car était sorti la tête basse du terrain. Heureusement, il a pu compter sur le soutien de son équipe et de son capitaine qui a pris la parole pour le défendre :

« Duje, je lui ai parlé hier, le coach, ça fait un an qu'il est là, on défend une idée de jeu qui est de repartir de derrière. Il a fait une erreur, il le sait, on le sait tous, je ne lui en veux pas, on en a tous fait. Cela fait partie d'un groupe de se tromper. Duje fait une grande saison, William aussi, Val aussi, qui apprend un nouveau poste qui est difficile. Il y a eu un match où on a été mis en difficulté, ça arrive, on a la chance de pouvoir se rattraper tout de suite » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse d'après-match (28/04/2022)