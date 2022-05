OM Mercato: Longoria pense à un international français en cas de départ de Milik ?

Malgré des récentes déclarations dans lesquelles il se dit heureux à l’OM, il n’est pas assuré à 100% qu’Arek Milik soit toujours à l’OM la saison prochaine. Très convoité, l’attaquant polonais pourrait faire ses valises. Pour le remplacer, Pablo Longoria songerait à Anthony Martial si on en croit le média espagnol Don Balon.

Malgré deux revers consécutifs, l’Olympique de Marseille est sur une dynamique sportive plus qu’intéressante. En lice pour remporter un titre européen, terminer sur le podium de la Ligue 1 et se qualifier pour la Ligue des Champions, les phocéens peuvent vivre une fin de saison rêvée. Dans ce cas, l’intersaison pourrait être très chaude et le mercato très animé. Parmi les dossiers que Pablo Longoria devra traiter, il y a celui d’Arek Milik.

Cet été marquera la fin de son prêt en provenance de Naples et même si le président de l »OM a répété a de multiples reprises que le club avait la main mise sur son cas, rien n’est garanti concernant son avenir en bleu et blanc. Si départ il devait y avoir de l’international polonais, Longoria réfléchirait sérieusement d’après les informations du média espagnol Don Balon à enroler Anthony Martial, actuellement en prêt au FC Séville qui ne devrait pas lever son option d’achat. Convoité également par l’AS Monaco, Marseille serait également dans la course pour relancer l’attaquant qui appartient à Manchester United :

« L’AS Monaco serait intéressée par le retour de l’attaquant français, qui a quitté la principauté en 2015 pour un montant de 60 millions d’euros. En plus de Monaco, l’Olympique de Marseille est également intéressé par la signature du joueur, à condition qu’il n’ait pas à payer d’indemnité de transfert pour lui. » Source : Don Balon (02/05/2022) Milik sur le départ à cause de Sampaoli ?

Cela ne date pas d’hier, l’attaquant polonais et l’entraineur argentin ont eu de nombreux désaccords cette saison. Milik reproche à son entraineur de ne pas le faire assez jouer quand à l’ancien coach de Séville, il attend plus d’évolution dans son jeu et semble privilégier d’autres options en attaque. Jeudi dernier, alors qu’on l’attendait titulaire pour la demi-fin ale contre le Feyenoord, Milik a été mis sur le banc au profit de Cédric Bakambu. Un choix surprenant que l’entraineur marseillais avait justifié en conférence de presse d’après-match :

« Le plan sur ce match nécessitait deux joueurs capables de prendre la profondeur, comme Bakambu et Dieng. Avec la stratégie adoptée, Bamba s'est très bien comporté car ses appels ont généré, avec le but, peut-être 3 ou 4 occasions franches. Il a beaucoup étiré la défense adverse. On voulait des joueurs pour demander de la profondeur dans ce match. Après, selon les rencontres, on a besoin de joueurs avec des caractéristiques différentes. Il n'y a pas besoin de parler de noms, mais de caractéristiques. Si le plan avait été de passer par les côtés avec un gros volume de centres, un joueur de surface, comme Arek, aurait été plus adapté. Il va falloir compter sur tout le monde » Jorge Sampaoli – Source: conférence de presse d'après-match (27/04/2022)