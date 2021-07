OM Mercato: La Fiorentina libère enfin Lirola ?

Le feuilleton Lirola n’est toujours pas terminé, et l’Espagnol porte toujours la tunique de la Fiorentina. Alors que le joueur est déterminé à rejoindre l’OM, son écurie italienne semble désormais prête à le libérer.

C’est l’un des feuilletons de ce mercato estival du côté de Marseille. Pol Lirola devrait bien être olympien la saison prochaine. En effet, à en croire les dernières informations du journaliste italien Raimondo De Mistris, de TuttoMercatoWeb, la Fiorentina a accepté de libérer son défenseur. Il ne manquerait que la relance de l’Olympique de Marseille, une offre qui devrait être à la hauteur d’environ 12 millions d’euros.

A LIRE AUSSI : OM Mercato: Longoria relance un expérimenté buteur brésilien (pour remplacer Benedetto) ?

Via libera definitivo della #Fiorentina alla cessione di #PolLirola. Stamattina ennesimo confronto, a tratti anche acceso. Barone ha preso atto della posizione dello spagnolo e ha dato l’ok all’addio.

Attesa ora per il rilancio definitivo dell’#OM. #TeamOM @TuttoMercatoWeb — Raimondo De Magistris (@RaimondoDM) July 23, 2021

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse mardi dernier, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Pol Lirola était prêté la saison dernière à l’OM avec une option d’achat qui s’élevait à 12 millions d’euros en juin dernier. Le club marseillais souhaitait revoir ce montant à la baisse. Après des semaines de négociations, il semblerait que les dirigeants olympiens n’y soient pas arrivés.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)