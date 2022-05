Mercato OM : La Lazio sur un indésirable de Sampaoli?

Très peu utilisé cette saison par Jorge Sampaoli, Luis Henrique ne semble pas rentrer dans les plans de l’entraineur argentin. Après deux années au club, le joueur de 21 ans pourrait être tenté par un départ pour se relancer. cela tombe bien, d’après les informations de Tutto Mercato, la Lazio de Rome serait intéressé par sa venue.

La saison 2021/2022 de l’OM aura été pleine d’émotions et de surprises. Désormais deuxième du classement final et qualifié pour la LDC, le club va pouvoir se concentrer sur le mercato estival 2022 qui risque d’être mouvementé. Dans le but de se renforcer en vue de jouer pleinement la plus grande des compétitions européennes, les phocéens devraient voir plusieurs recrues débarquer sur la Canebière. Si Pablo Longoria s’est déjà activé dans ce sens, il faudra aussi pour le directeur de l’OM s’occuper des départs pour faire de la place dans l’effectif. Dans le rang des joueurs susceptibles de quitter le navire olympien, on retrouve Luis Henrique. L’ailier brésilien a été très peu utilisé cette année par Jorge Sampaoli (20 matchs), il a démarré très peu de rencontres et a du se contenter le plus souvent de morceaux de matchs.

Une porte de sortie en Italie pour Luis Henrique ?

Pas assez performant aux yeux du coach argentin, écarté du groupe en League Europa, la deuxième année du brésilien à Marseille n’a pas été celle escomptée. L’ex joueur de Botafogo pourrait avoir ainsi des envies d’ailleurs pour se relancer. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, Luis Henrique ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Et celle-ci pourrait bien venir en provenance de la Serie A. En effet, d’après les informations de Tutto Mercato, l’ailier de 21 ans plairait énormément à la Lazio de Rome et à son entraineur, Maurizio Sarri. Les romains seraient très attentifs à sa situation et pourraient passer à l’attaque dès cet été pour arracher la signature de l’olympien.