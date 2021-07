OM Mercato: La piste Almada toujours d’actualité ?

Annoncé pisté par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Thiago Almada évolue toujours au Vélez Sarsfield en Argentine. Pourtant, l’OM serait toujours dans le coup…

D’après les informations de Nicolo Schiara, journaliste italien, l’OM serait toujours en négociation avec Velez pour s’attacher les services de Thiago Almada. Un accord de principe avec le joueur de 20 ans serait même trouvé, portant sur un contrat de cinq ans jusqu’en 2026. Il pourrait être le remplaçant idéal de Dimitri Payet, dans les années à venir. Avec huit recrues déjà officialisées, Pablo Longoria n’a pas encore terminé de recruter pour offrir à Jorge Sampaoli, un effectif digne de ce nom pour bien figurer en championnat ainsi qu’en Europa League.

#OlympiqueMarseille are still working to sign Thiago #Almada from #VelezSarsfield. The argentinian player would like to play in Europe and has reached an agreement in principle with #OM for a contract until 2026. #transfers #TeamOM https://t.co/ymBOfQfJKe

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2021