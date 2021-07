OM Mercato: L’option Ben Arfa… n’en était pas une pour Sampaoli !

Ce mardi, l’Equipe nous affirmait que Sampaoli avait contacté Hatem Ben Arfa, afin de le convaincre de signer à l’OM. S’il y a bien eu contact entre les deux, les choses ne se seraient pas passées comme cela…

En effet, selon l’Equipe, l’idée de voir revenir Hatem Ben Arfa à l’Olympique de Marseille, dix ans plus tard, était une possibilité. Le quotidien sportif précisait que selon « l’entourage du technicien argentin, un premier contact direct a eu lieu il y a deux semaines avec le joueur, alors en vacances en Tunisie. Sampaoli désirait savoir dans quel état d’esprit Ben Arfa se trouvait et si l’horizon marseillais était susceptible de l’attirer. »

D’après les informations du journaliste Thomas Bonnavent, c’est en fait Ben Arfa qui a contacté Sampaoli. Le coach de l’OM aurait accepté par respect, mais a refusé ce deal pour ne pas trahir la confiance de Longoria. L’ancien bordelais ne reviendra pas à Marseille et va devoir se trouver un autre club en France…

L’entretien HBA – Sampaoli a bien eu lien le 4 juin dernier. Rendez-vous à distance (visio) d’une vingtaine de minutes à la demande de Ben Arfa ! Sampaoli a accepté de rencontrer le joueur par respect et affection pour le joueur.

Refus de Sampaoli car l’effectif était déjà choisi et dessiné par Sampaoli. Il a juste voulu échanger avec le joueur par respect chose que JS ne fait que très rarement. Aucun contrat envisagé

Sampaoli ne veut pas trahir la confiance de Longoria et ne fera jamais de demande sans avoir l’accord de son président. L’idée de cette transaction provient du joueur et non pas de Sampaoli.

— Thomas Bonnavent (@TBonnavent) July 6, 2021