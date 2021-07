OM Mercato: La réponse cash de Longoria sur Ben Arfa !

Ce mardi, l’Equipe nous affirmait que Sampaoli avait contacté Hatem Ben Arfa, afin de le convaincre de signer à l’OM. S’il y a bien eu contact entre les deux, les choses ne se seraient pas passées comme cela, comme l’a confirmé Pablo Longoria …

En effet, selon l’Equipe, l’idée de voir revenir Hatem Ben Arfa à l’Olympique de Marseille, dix ans plus tard, était une possibilité. Le quotidien sportif précisait que selon « l’entourage du technicien argentin, un premier contact direct a eu lieu il y a deux semaines avec le joueur, alors en vacances en Tunisie. Sampaoli désirait savoir dans quel état d’esprit Ben Arfa se trouvait et si l’horizon marseillais était susceptible de l’attirer. »

C’est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli

En conférence de presse, Pablo Longoria a semble être énervé. Il a confirmé que c’est en fait Ben Arfa qui a contacté Sampaoli. Le coach de l’OM aurait accepté par respect, mais a refusé ce deal pour ne pas trahir la confiance de Longoria. L’ancien bordelais ne reviendra pas à Marseille et va devoir se trouver un autre club en France…

#Longoria : « Ben Arfa? À dire vrai, j’ai été étonné de voir cette rumeur. Je n’accepte pas que l’on utilise l’OM à des fins personnels. Ben Arfa a contacté Sampaoli et pas le contraire.» #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/9AcDGfugFj — Rayane (@rayane_bnmk) July 7, 2021

SI LE MESSAGE N’EST PAS PASSÉ OU SI TU N’AS PAS ENVIE DE L’ÉCOUTER, C’EST COMME ÇA — KOSCIELNY

En février dernier, lors d’une conférence de presse, Laurent Koscielny avait pointé du doigt l’attitude d’Hatem Ben Arfa face à l’Olympique de Marseille.

« A un moment donné, il faut aller sur le terrain avec les mecs en qui tu as confiance et qui sont dans le même état d’esprit que toi. Le coach (Jean-Louis Gasset, ndlr) fera son équipe jusqu’à la fin de la saison, mais là il y a trois mois très importants. A nous de prendre des points le plus vite possible pour obtenir le maintien. Et après, tourner la page de cette saison et faire certainement un peu le ménage. Après Marseille (0-0, le 14 février, ndlr), j’ai dit des choses. Ça a pu certainement choquer certains. Ça a été des mots forts. Je ne me suis pas excusé, parce que l’excuse, c’est trop facile. Ma relation avec Ben Arfa? J’ai dit ce qu’il fallait dire. Après, si le message n’est pas passé ou si tu n’as pas envie de l’écouter, c’est comme ça » Laurent Koscielny – Source : Conférence de presse (texte RMC 25/02/21)