OM Mercato : L’appel à la raison pour Lihadji !

Dans l’After sur RMC, Jonatan MacHardy a directement adressé un message à Issac Lihadji. Il lui demande de signer son contrat pro avec l’OM…

Malgré un proposition de contrat pro de 3 ans (plus 2 en option) avec le salaire préalablement exigé par le jeune ailier, le clan Lihadji n’a pas (encore?) accepter de signer. Jonatan MacHardy lui demande d’écouter son cœur et de signer avec son club formateur.

Est-ce que Lihadji a envie d’une carrière à la Bilal Boutobba — MacHardy