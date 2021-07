OM Mercato: « Le coeur du projet de Longoria, c’est le jeu »

L’Olympique de Marseille est très actif sur ce mercato, avec une idée claire de recrutement. Une stratégie qui plait au nouveau consultant pour l’After Foot RMC, Thomas Deplat…

Si l’Olympique de Marseille sort d’une saison mitigée, avec une 5e place en Ligue 1, le prochain exercice s’annonce bien plus prometteur. En effet, de nombreux joueurs sont venus renforcés l’effectif marseillais : Konrad de la Fuente, Gerson, Lopez, Cengiz Under et Matteo Guendouzi.

Consultant pour RMC, Thomas Deplat s’est montré emballé par Pablo Longoria au micro de l’After Foot :

Le coeur du projet c’est le jeu– Leplat

A LIRE : MERCATO OM : UN AUTRE ESPOIR FRANÇAIS DANS LE VISEUR POUR REMPLACER BOUBACAR KAMARA?

« Le coeur du projet c’est le jeu. Dans sa conférence mexicaine, il parle très bien du choix de l’entraineur, son processus de décision. Selon Longoria, l’entraineur a toujours son mot a dire concernant le recrutement, car c’est lui qui va porter toute la pression. Il explique que le niveau de l’équipe correspond aux joueurs moyens, qui ont entre 25 et 30 ans. Il construit son projet de manière très calme, avec une stratégie mise en place en amont avec un effectif équilibré. » Thomas Leplat— Source: RMC (14/07/21)

🗣💬 « Le cœur du projet, c’est le jeu. » ⚽ Thibaud Leplat est emballé par le travail de Longoria à l’OM. « Il ne dit pas que sa méthode de travail, c’est la loi, il dit simplement qu’il travaille comme ça et il présente une stratégie pour construire un effectif équilibré. » pic.twitter.com/EjWmh38aL5 — After Foot RMC (@AfterRMC) July 13, 2021

C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février » – longoria

« Je suis content de ce type de mesure (de la DNCG). Poser des limites, c’est très positif pour le futur du foot français. Nous, on peut continuer à recruter car on n’avait pas beaucoup de joueurs sous contrat. Dans le moment de crise que vit le football actuellement, c’est un vrai avantage. Les clubs qui ont le plus de problèmes sont ceux avec beaucoup de joueurs sous contrat. Heureusement, pour reconstruire le projet, on n’était pas dans ce cas et c’est cela qui nous permet de continuer une politique de recrutement. C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février. On avait les idées très claires » Pablo Longoria – Source : L’Équipe (10/07/2021)