OM Mercato: Le départ de Benedetto se précise ?

Dario Benedetto a vécu une saison particulièrement compliquée. L’argentin pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été, et rejoindre l’Espagne…

Relégué à un poste de remplaçant en cette seconde partie de saison, Dario Benedetto souhaiterait quitter l’Olympique de Marseille. L’arrivée d’Arek Milik aurait fait beaucoup de mal à l’Argentin qui manque cruellement de temps de jeu mais qui peut toujours apporter de la qualité en fin de match.

Ces derniers temps, des médias espagnols indiquaient que Dario Benedetto ( 41 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) pourrait rebondir du côté d’Elche, une information que confirme Information.es. Une équipe qui a comme actionnaire, l’homme qui dirige l’agence de management de Benedetto, Christian Bragarnik. Après une saison particulièrement ratée à l’OM, le buteur argentin souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe.

Benedetto à Elche, ça se précise

L’ Olympique de Marseille demanderait environ 6 millions d’euros pour son attaquant, une somme trop importante pour Elche. Cependant, les discussions pourraient aboutir dans les prochain jours selon le média hispanique. Le club olympien avait dû débourser environ 14 millions d’euros il y a deux saisons pour le recruter.

Sao Paulo serait aussi sur le coup d’après Marcelo Hazan, mais là encore il serait trop onéreux…

Son entourage dément aussi un retour à Boca Juniors

Le mois dernier, certains médias argentins évoquaient la possibilité d’un échange avec Cristian Pavon (25 ans). Contacté par le journaliste German Garcia Grova, l’entourage de l’attaquant sous contrat avec l’Olympique de Marseille avait toutefois réfuté ces informations.

« L’OM et l’entourage de Dario Benedetto réfutent les informations indiquant un possible échange avec Boca Junior impliquant Cristian Pavon et Dario Benedetto. » Germán García Grova – Source : Twitter (27/05/21)