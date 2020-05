OM Mercato : Le départ d’un attaquant déjà acté ?

De retour à l’OM après un an et demi de prêt, Kostas Mitroglou ne devrait pas rester à Marseille. Selon la Provence, l’attaquant grec va être poussé dehors, reste à lui trouver une porte de sortie…

Selon La Provence, « Mitroglou ne devrait néanmoins pas être conservé, ses émoluments mensuels – supérieurs à ceux de Dario Benedetto par exemple – ne correspondant plus à ceux que la maison ciel et blanche pourra pratiquer à l’avenir. Mais où pourra-t-il bien rebondir ? Sa cote reste intéressante dans son pays natal et au Portugal. Mais c’est à peu près tout… »

Le Grec est de retour de prêt. Sera-t-il là la saison prochaine ?#MercatOM #TeamOM

Suite à une première saison moyenne, entre blessures et temps de jeu limité, Kostas Mitroglou a quitté Marseille au milieu de sa seconde saison afin de laisser de la place à Mario Balotelli. L’ancien buteur du Benfica aura marqué 16 buts en 50 matches sous le maillot olympien.

Deux prêts ratés, Mitroglou un attaquant en manque de confiance

Prêté pour un an et demi en Turquie à Galatasaray en janvier 2019, Mitro ne restera que 6 mois (et un petit but marqué). L’OM ne voulait pas entendre parler d’un retour et ses agents lui ont trouvé un point de chute au PSV Eindhoven fin août de l’année dernière. Là encore, malgré des débuts encourageants, Mitroglou ne s’est pas imposé. En manque de confiance, ce dernier va donc rentrer à Marseille vu que l’Eredivisie est aussi clôturée.

L’OM va devoir s’économiser ce gros salaire, un énorme défi vu la faible cote de cet attaquant en manque de confiance et avec un temps de jeu limité depuis deux ans…