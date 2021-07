OM Mercato: Le directeur sportif d’Arsenal justifie le départ de Saliba

William Saliba arrive à l’Olympique de Marseille en prêt sans option d’achat, en provenance d’Arsenal. Il est la huitième recrue du mercato estival marseillais…

C’est officiel, Saliba est un joueur de l‘Olympique de Marseille. Il est désormais le cinquième défenseur central de l’effectif avec Alvaro, Peres, Balerdi, et Caleta-Car. Le directeur sportif d’Arsenal, Edu, a donné une explication sur ce départ.

Il continue de se développer– Edu

« Avec William, nous avons décidé qu’il était bon pour son développement de disputer une autre saison en prêt. William nous a rejoints à l’âge de 18 ans, et il n’a que 20 ans, donc il continue de se développer tout le temps, a-t-il expliqué aux médias des Gunners. William est un joueur avec de fortes capacités naturelles et la saison prochaine peut être bénéfique pour lui à Marseille, un bon club. Jouer une autre saison en Ligue 1 sera très important pour son développement. Nous resterons bien sûr en contacts étroits avec William au cours de la saison et on lui souhaite tout le meilleur en France avec Marseille. » Edu— Source: Site d’Arsenal (15/07/21)

Good luck at @OM_Officiel, Wilo 👊 — Arsenal (@Arsenal) July 15, 2021