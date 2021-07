OM Mercato: Ce que demande Longoria pour Caleta-Car ?

Depuis son transfert vers Liverpool avorté en hiver dernier, Duje Caleta-Car ne joue plus à son vrai niveau. Alors que l’Olympique de Marseille va devoir vendre, le Croate devrait plier bagage cet été si une belle offre arrive sur le bureau des dirigeants.

Alors que récemment son nom a été associé à Brighton, Duje Caleta-Car serait convoité en Angleterre mais aussi en Italie. West Ham pourrait revenir à la charge après avoir tenté sa chance lors du dernier mercato hivernal. Les Hammers, ne seraient pas seul, puisque deux tops clubs de Serie A pourraient se positionner prochainement dans le dossier. D’après les informations de The Tahletic, Naples aimerait attirer le joueur de l‘Olympique de Marseille dans ses filets. C’est la deuxième écurie italienne intéressée après le Milan…

Selon le journaliste Pedro Almeida, l’Olympique de Marseille réclame toujours 20 millions d’euros pour le joueur acheté à un prix similaire à Salzburg…

#OM asks 20M€ by Duje #CaletaCar and Brighton given up for the transfer. 🇭🇷

Nathaniel #Phillips is the new target of English club, #Liverpool asks 15M€ for the player. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔵 #transfers #BHAFC https://t.co/Gma3fvssko

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 22, 2021