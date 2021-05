OM Mercato : Le prix (déjà) fixé pour Guendouzi ?

Selon le journal L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait déjà trouvé un accord avec le milieu de terrain Mattéo Guendouzi. Et selon les dernières infos du quotidien La Provence, la possible venue du joueur d’Arsenal ne devrait pas se faire à travers un prêt…

Hier le quotidien L’Équipe nous apprenait que Pablo Longoria et Matteo Guendouzi seraient tombés d’accord pour rallier le milieu le terrain la saison prochaine. Ce dernier étant venu jusqu’à Marseille pour discuter avec le président de l’Olympique de Marseille. Il ne manquerait plus qu’à trouver un accord avec Arsenal sur les modalités de départ. Et dans son édition du matin, le journal La Provence nous apprend que le mouvement du joueur ne devrait pas être un prêt…

entre 12 et 15 millions pour guendouzi ?

En effet selon les informations du quotidien La Provence, Arsenal et l’OM négocieraient autour d’une cession complète du joueur, et non un prêt. Le montant de la transaction pourrait s’élever entre 12 et 15 millions d’euros selon les sources du même média. Enfin, Matteo Guendouzi pourrait s’engager pour une durée de quatre années au sein de l’Olympique de Marseille. Suite du dossier à venir le 9 juin, date d’ouverture du mercato estival…