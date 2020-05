OM mercato : « Le trading ? Eyraud nous avez pourtant expliqué que c’était une très mauvaise idée… »

Lors de son interview accordée à RMC, Jacques-Henri Eyraud a affirmé que le projet devrait se tourner vers le trading…

Notre journaliste Mourad Aerts souligne l’incohérence des propos du président marseillais lors de son intervention sur RMC. En effet, il a déclaré que « la phase 2 » du projet allait se tourner vers la vente de joueur…

Cela souligne l’incohérence de son discours sur la durée

« L’OM project phase 2, je suis fan. Il y a Jacques-Henri Eyraud qui arrive et nous explique plusieurs fois « Je trouve que ce model économique de vendre son meilleur joueur aux autres clubs comme le font beaucoup les clubs français, n’est pas le bon » et maintenant tu veux faire du trading de joueur alors que pendant des mois il nous a martelé que c’était une mauvaise idée le trading de joueur. Au départ la phase 2, ça devait être un investissement sur les jeunes du centre de formation. En privé, il a souvent dénigré le projet lillois et maintenant il nous explique qu’on va faire du trading. Cela souligne l’incohérence de son discours sur la durée, et montre qu’il ne dit pas la vérité. » Mourad Aerts— Source: DFM