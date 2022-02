OM Mercato: Les indications de Perrin sur son avenir

Prêté avec option d’achat à Strasbourg par l’OM, Lucas Perrin s’épanouit en Alsace. Le défenseur de 23 ans réalise une très belle saison…

Lucas Perrin l’ancien défenseur de l’OM prêté à Strasbourg s’est exprimé sur son avenir dans les colonnes de 20 Minutes :

« J’attends que le club fasse les démarches, ce n’est pas moi qui gère, qu’on contacte mon agent et qu’il y ait des discussions entre l’OM et Strasbourg. Je pense qu’on a des bons trucs à vivre jusqu’à la fin de saison. Donc je préfère rester concentrer là-dessus que sur le contrat . » Lucas Perrin— Source: 20 minutes (26/02/22)

Il s’était déjà exprimé sur sa nouvelle aventure en Alsace :

Retrouver du plaisir et enchainer les matchs– Perrin

« Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matchs. Pour moi, qui n’ai connu que l’Olympique de Marseille, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon familial. Je suis très heureux de rejoindre le Racing. J’ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m’a été présenté » Lucas Perrin— Conférence de presse (14/07/21)

✍️ Lucas Perrin rejoint le Racing ! Le défenseur axial de l’@OM_Officiel s’est engagé pour un prêt d’un an, assorti d’une option d’achat ! Bienvenue @PerrinLucas5 ! — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 14, 2021

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 @PerrinLucas5 💙💪 Notre minot est prêté pour une saison au @RCSA avec option pour un transfert définitif en 2022/2023. pic.twitter.com/jWhZSGOlm7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 14, 2021

BOUBA, AUSSI, A DU TALENT, DU PUR ET DUR MAIS IL EST AUSSI TALENTUEUX AU QUOTIDIEN — LE FRAPPER

« Il y en a plein comme Perrin mais c’est vrai que lui c’est un exemple très fort. Bouba, aussi, a du talent, du pur et dur mais il est aussi talentueux au quotidien par son entourage, son comportement à l’entraînement et vis-à-vis des autres. Lucas avait moins de talent que Bouba mais avec le travail et son sérieux dans les horaires et les entraînements, ça lui a permis de combler ses manques. Et aujourd’hui avec le temps et sa manière d’organiser sa formation, il touche du doigt ce qu’il avait envie de toucher depuis longtemps : être pro à l’Olympique de Marseille et jouer ! Parce qu’être pro à l’OM, ça ne veut rien dire. Un vrai pro, c’est celui qui joue. » David Le Frapper – source : FCMarseille (01/2020)