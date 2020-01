OM Mercato : « Lihadji a déjà rêvé au delà de ce qu’il a prouvé… »

Dans le cadre de notre dernier dossier consacré à la formation olympienne, l’ancien joueur, coach et éducateur Christian Caminiti nous a donné son sentiment sur l’épineux dossier Lihadji.

Christian Caminiti estime qu’un jeune joueur de 17 ans a trop de personnes qui gravitent autour de lui pour prendre les bonnes décisions pour son avenir.

lihadji est en décalage avec ce qu’il doit faire — Caminiti

«À cet âge-là, c’est l’affectif qui est prépondérant. L’affectif de la famille, l’affectif des amis, celui que l’on va porter à quelqu’un qui se présente comme conseiller, agent, etc. À mon époque, on avait deux, trois interlocuteurs maximum. On gérait limite nous-même nos carrière. Aujourd’hui, il y a trop de monde dans le football de jeunes. Les garçons sont parfois déboussolés car il y a trop de personnes qui leur envoient des informations contradictoires voire illusoires. L’agent peut même intervenir sur la famille pour agir ensuite sur le gamin. Après ça, tout ce qui participe d’un discours raisonnable est balayé. J’espère que Lihadji aura une belle carrière mais pour le moment, il a déjà rêvé au delà de ce qu’il a prouvé. Il est en décalage avec ce qu’il doit faire.” Christian Caminiti, ex-joueur OM (74-84), éducateur dans les centres de formation de Martigues, Troyes et Al-Jazira – Source : FC Marseille