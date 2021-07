OM Mercato: Lille tente le coup pour Mandanda !

De retour dans les buts marseillais ce mercredi face à Braga (1-1), Steve Mandanda aura de la concurrence cette année, avec l’arrivée de Pau Lopez. Mais la légende olympienne aurait eu une prise de contact avec le LOSC…

A la recherche d’un gardien du but, après le départ de Maignant au Milan, le LOSC aurait pris contact avec la légende de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda, il y a une semaine, selon les informations de Mohamed Toubacheter. Cependant, le champion de France ne serait pas confiant dans ce dossier, qui serait très compliqué sur le plan financier.

Dossier hyper compliqué sur le plan financier, le board lillois pense à Steve Mandanda… la première prise de contact remonte à une huitaine de jours !!

Lille tente le coup sans trop y croire. #LOSC #OM https://t.co/RArRfbKcep pic.twitter.com/GhgMrdX5Fm — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 22, 2021

Lille est tjrs à la recherche de son gardien mais s’attaque à des dossiers complexes. (Pedrag Rajković en est une).

Le board lillois regarde le marché à l’étranger mais aussi ds le sud…#LOSC #OM #SDR — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 22, 2021

a concurrence est la chose la plus importante– Longoria

En conférence de presse, le président de l’OM est revenu sur la concurrence entre Pau Lopez et Mandanda :

« Dans le football moderne, la concurrence est la chose la plus importante, même chez les gardiens. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, il y avait une concurrence très forte. C’était le cas à la Juve entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto. À Valence aussi, entre Jaume (Domenech), qui avait fait les matches de Coupe, et Neto. Dans le futur, je crois qu’il n’y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse

L’arrivée de Pau Lopez, n’enchante pas notre consultant Jean-Charles De Bono, qui s’est exprimé sur son cas lors du DFM de ce lundi :

J’ai trouvé Simon très bon en match amical– JCDB

« Sur l’aspect du jeu au pied, ça complique les choses parce que le dispositif de Sampaoli est basé la-dessus. Surtout ça fait gagner du temps de jeu, ça permet aussi de repartir proprement de derrière, ou encore de trouver des coéquipiers avec du jeu long. Alors si tu me dis que c’est un de ses gros soucis, parce que il a fait une erreur contre la Lazio il y a un an et demi, qu’il n’a toujours pas dirigé c’est grave. S’il en fait une autre, c’est une catastrophe. J’ai trouvé Simon très bon lors du dernier match amical, alors est-ce qu’il y a un intérêt d’aller chercher un gardien de 26 ans à 15M€ pour le mettre dans les pattes de Mandanda ? On aurait pu faire confiance à Simon… » Jean-Charles de Bono— Source: FCM