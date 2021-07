OM Mercato: Lirola, c’est fait ?

Auteur d’une très belle deuxième partie de saison sous les couleurs de l’OM, Pol Lirola devrait rester du côté de Marseille. Le club olympien et la Fiorentina auraient enfin trouvé un accord…

Le retour de Pol Lirola devrait ravir les supporters marseillais. En effet, le défenseur espagnol devrait bien faire son come back après son retour de prêt à la Fiorentina. Ce mardi, L’Equipe nous indiquait que Pablo Longoria souhaitait rapidement boucler l’arrivée de Pol Lirola avant de concentrer sur une priorité : vendre des joueurs. Et il semblerait que le président olympien arrive au bout de son idée. En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano dans un live twitch, les trois parties se seraient mises d’accord pour un transfert définitif.

De son côté, La Provence confirme que les négociations sont proches d’aboutir à une issue favorable, Pol Lirola devrait donc redevenir un joueur de l’Olympique de Marseille.

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse mardi dernier, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille :

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)