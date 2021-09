OM Mercato: Longoria déjà à l’affut pour cet ailier de l’Ajax ?

Les joueurs recrutés par Pablo Longoria au mercato estival, donnent pout l’instant entière satisfaction. Si le prochain marché des transferts n’est pas pour tout de suite, le président de l’OM aurait déjà dans son viseur un ailier brésilien…

Pour le moment, le mercato réalisé par Pablo Longoria est une franche réussite. Les recrues sont au rendez-vous dans ce début de saison à succès.

Alors que le marché des transferts hivernal ouvre ses portes le 1er janvier prochain, le dirigeant marseillais aurait coché le nom de David Neres, ailier brésilien de l’Ajax Amsterdam. Le joueur de 24 ans joue moins avec l’écurie des pays-bas et penserait donc à un départ selon Calcio Mercato…

Ce recrutement est en plein dans ce que sait faire Longoria – Eric Di Meco

L’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco est satisfait du travail effectué par Pablo Longoria :

« Le recrutement, je reste persuadé que c’est Longoria qui le fait de A à Z. Alors il y a eu le sentiment de Sampaoli sur certains joueurs et même peut-être des demandes particulières. Mais quand on regarde le recrutement qui a été fait, c’est en plein dans ce que sait faire Longoria. C’est-à-dire des joueurs qui sont sur ses tablettes, qu’il a en data depuis des années, qu’il suit depuis des années avec un gros potentiel parce que maintenant il y a des algorithmes pour trouver… mais c’est vrai c’est une autre manière de faire son métier. Moi quand on prend De La Fuente qui a fait un match au Barça, quand on prend le petit Under qui était un espoir mais ça c’était mal passé déjà sur les années précédentes… voilà ce sont des paris mais des paris calculés. En fonction du potentiel et surtout en fonction de ce que va demander Sampaoli. » Eric Di Meco – Source : DFCM (13/09/2021)