OM Mercato : Longoria en passe d’attirer 2 jeunes pépites niçoises !

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent en coulisses pour fournir à Jorge Sampaoli un effectif de qualité pour la saison prochaine. Mais le moyen terme est également une priorité pour Pablo Longoria comme nous l’informe le media Foot Mercato…

Alors que l’OM doit faire face à une vague de départs cet été, la direction olympienne ne lésine pas sur les moyens financiers pour étoffer le groupe. Gerson, Thiago Almada, Matteo Guendouzi, Jérémy Boga… tant de noms qui circulent autour de l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato estival qui ouvre ses portes le 9 juin.

Toutefois Pablo Longoria élabore également un recrutement pour les prochaines années à venir. Et selon le site Foot Mercato, le dirigeant espagnol aurait presque finalisé deux arrivées prometteuses à Marseille…

Ben Seghir et Nadir en route vers l’OM ?

En effet d’après les informations de Foot Mercato, Salim Ben Seghir et Bilal Nadir devraient très probablement quitter le centre de formation de l’OGC Nice. Et selon le média, c’est l’Olympique de Marseille qui devrait rafler la mise en signant ces deux jeunes joueurs offensifs très prometteurs. Sélectionnées en U16 et U17 avec l’Équipe de France, ils étaient également convoités par certains clubs de Bundesliga.