OM Mercato: Longoria insiste pour ce buteur argentin ?

Dario Benedetto serait poussé à la sortie par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Afin de le remplacer, son compatriote argentin Giovanni Simeone pourrait s’engager en faveur de l’OM. Son profil plairait beaucoup à Jorge Sampaoli…

À la suite du départ programmé de Dario Benedetto de l’OM, Pablo Longoria doit activer des pistes alternatives. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec son club de Cagliari, Giovanni Simeone plairait bien aux dirigeants marseillais. Et d’après la Gazzetta dello Sport, les négociations entre les deux écuries avanceraient dans le bon sens. Alors que les Sardes souhaitaient récupérer les 15 millions d’euros investis sur l’Argentin, ils seraient désormais à l’écoute concernant un prêt avec option d’achat obligatoire, une formule qu’affectionne Pablo Longoria.

Giovanni Simeone avait évoqué ses envies de départ :

« j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau » – giovanni simeone

« L’année prochaine sera très importante pour moi, j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s’agit de grandir, avec de l’expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m’améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe » Giovanni Simeone – Source: Radio Colonia (10/07/21)

J’espère être ici la saison prochaine — Benedetto

« Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » Dario Benedetto— Source: La Provence (16/07/21)

Pablo Longoria a confirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)