Pablo Longoria multiplie les pistes sur ce mercato estival. Depuis le début de la période, sept joueurs ont déjà débarqué à l’Olympique de Marseille, et ce n’est pas terminé…

Après le départ de Florian Thauvin, l’OM a recruté Cengiz Under pour palier le départ de l’international français. Il s’est engagé avec l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 8 millions d’euros, et portera le numéro 17. Si le poste d’ailier ne semble plus être une priorité, Pablo Longoria pisterait l’élément offensif du FC Séville, Idrissi, d’après les informations de Dario de Sevilla.

Prêté cette saison à l’Ajax, il est de retour dans l’équipe dirigée par Lopetegui, et semble déterminé à s’imposer sous le maillot du club andalou. Pourtant, l’international Marocain de 25 ans pourrait faire l’objet d’une offre de prêt avec option d’achat de la part des dirigeants marseillais.

Récemment, Pablo Longoria a indiqué qu’il y avait assez de joueur à vocation offensif dans l’effectif actuel :

Ils sont déjà 4 joueurs offensifs– Longoria

« Ribéry ? C’est la première nouvelle, pour dire la vérité, sourit Pablo Longoria. Surtout, j’ai un grand respect pour Franck Ribéry, mais avec l’effectif, on a une configuration établie avec les joueurs offensifs, ils sont déjà 4. On a Cengiz, Konrad, Henrique, Nemanja. C’est normal de voir de nombreux noms dans les rumeurs. » Pablo Longoria— Source: Conf de presse (07/07/21)