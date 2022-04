OM Mercato: Longoria s’intéresse à un offensif niçois ?

Pablo Longoria va devoir une nouvelle fois avoir des bonnes idées pour le prochain mercato estival. Si toutes les recrues ne sont pas des réussites, le travail de l’Espagnol a dans l’ensemble été bon. Et il pourrait cette fois-ci piocher chez un concurrent…

Déjà pisté par l‘OM lors du dernier mercato estival, Justin Kluivert s’était finalement engagé sous la forme d’un prêt avec l’OGC Nice. Auteur d’une saison correcte, il a été l’acteur majeur de l’élimination niçoise face aux Marseillais en Coupe de France. Malgré tout, il a montré une certaine forme d’inconstance tout au long de l’exercice en cours…

Mais selon Nice-Matin, Pablo Longoria serait intéressé par son arrivée, lui qui appartient encore à l’AS Roma et dont le contrat se termine en juin 2023…

Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium- Ménès

« Les Aiglons se sont retrouvés menés au score à la mi-temps après 45 premières minutes très tactiques sur un penalty concédé par Todibo sur Ünder. Le Turc qui joue le coup avec intelligence en laissant traîner ses jambes, ce qui a permis à Milik d’ouvrir le score. Une première période pendant laquelle la pression offensive olympienne n’était pas franchement folle, pourtant les Niçois se sont contentés de faire ce qu’ils font souvent à l’extérieur, c’est-à-dire rien. (…) On sentait alors Nice capable d’égaliser, d’autant que les Phocéens reculaient de plus en plus et que Sampaoli effectuait des changements défensifs. Et finalement, c’est sur un centre magnifique de Gerson – le Brésilien qu’on avait jeté à la poubelle en début de saison progresse beaucoup ces derniers temps – que Bakambu a enfoncé le clou d’une non moins magnifique tête croisée. (…) Désormais, ce n’est plus une course à deux pour le podium mais une course à trois avec Rennes. Et peut-être que Nice va devoir prendre un peu plus de risques pour rester dans cette course. » Pierre Ménès – Source : Pierrotlefoot.com (20/03/2022)

« Au moment où on se parle, c’est Nice. Parmi les trois équipes celle qui montre le moins de qualité c’est Nice. Ils ont fait des matches très défensifs ces derniers temps à l’extérieur au Parc des Princes, à Marseille ou à Strasbourg. Je pense qu’ils ont les moyens de faire plus et mieux. Quand tu as Kluivert qui est remplaçant lors du match face à Marseille, ce n’est pas un signe d’ambition. Actuellement la meilleure équipe de France, c’est Rennes. Pour Marseille, tu t’aperçois que quand l’équipe est moins farfelue, c’est beaucoup mieux. Face à Nice, c’est la première fois que je voyais une équipe de Marseille au départ totalement cohérente avec des joueurs qui évoluaient tous à un poste qui leur correspondait. Chaque faux pas pour ces trois-là va être compliqué. Pour l’instant je dirais Rennes et Marseille, mais je peux dire l’inverse lundi prochain. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot