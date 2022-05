OM Mercato: Longoria vise toujours cet attaquant argentin ?

L’Olympique de Marseille devra sans doute recruter pour retenir son entraineur, Jorge Sampaoli qui souhaite une équipe compétitive en cas de LDC. Pablo Longoria aurait pisté un joueur de MLS avec Valentin Castellanos, milieu de terrain de New York City.

La saison de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminée que les rumeurs mercato sont déjà au centre des interrogations. Si la place définitive en championnat devrait déterminer le type de transferts réalisés, il y a des certitudes sur des postes à renforcer quel que soit la position du club au soir de la 38ème journée. Parmi eux, il y a le secteur d’attaquant où ni Milik, ni Bakambu, ni Dieng n’ont du trouver grâce aux yeux de Sampaoli. Si la qualification ou non en LDC aura une incidence sur le recrutement, le président olympien s’est déjà activé pour trouver le joueur idéal et il semblerait que le dirigeant espagnol soit intéressé par un joueur de MLS: Valentin Castellanos.

Castellanos, un dossier complexe ?

Si l’on en croit le média Portal Deportivo, Marseille fait partie des équipes qui sont dans la course pour le milieu/ attaquant albiceleste Valentin Castellanos. Polyvalent, bon des deux pieds, à l’aise dans les airs, rapide, sachant prendre la profondeur, Castellanos a tout du joueur moderne. Plusieurs clubs seraient également sur les rangs, le club anglais de West Ham est venu aux renseignements pour accueillir l’ancien de Torque. Néanmoins, si on croit les informations de Portal Deportivo, le club le plus menaçant serait surtout l’AS Roma de José Mourinho sur ce dossier.

Outre la concurrence, le dossier ne sera pas simple pour les finances olympiennes. Pour arracher l’un des buteurs les plus prolifiques d’Amérique du Nord, il faudra débourser 15 millions d’euros au minimum. Un prix onéreux pour les phocéens qui doivent déjà lever plusieurs options d’achats. Le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2023.