OM: Ce consultant de RMC défend le bilan de Sampaoli

Sous le feu des critiques après les récentes mauvaises performances olympiennes, Jorge Sampaoli reste droit dans ses bottes concernant son approche des grands rendez-vous et sa tactique. Walid Acherchour, consultant sur RMC Sport a tenu à défendre le bilan du coach argentin.

Alors qu’il entame sa première saison complète sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli montre un premier bilan de 35 victoires, 16 nuls et 14 défaites depuis son arrivée en février 2021. Un bilan supérieur à celui qu’il affichait au FC Séville avec qui il avait réalisé une grande saison. Pour autant, après un début de saison canon, l’équipe phocéenne qui s’était stabilisé à la deuxième place les dernières semaines a enchainé les mauvaises performances en ce mois de mai et l’entraineur argentin se retrouve une nouvelle fois pointé du doigt.

À lire aussi : OM: Le président de Strasbourg met la pression sur Marseille !

Sampaoli a souvent tout bon — Acherchour

Si bon nombre de supporters et de suiveurs de l’OM ont du mal à comprendre tous ses choix tactiques ou ses compositions de départs, il reste des fervents défenseurs de l’ancien sélectionneur du Chili. Parmi eux, on retrouve Walid Acherchour. Le consultant RMC a tenu à rappeler les nombreux choix judicieux pris par le coach olympien comme dans le cas Milik ou la relance d’Amine Harit par exemple :

« Je trouve que cette saison, on peut lui reprocher beaucoup de choses sur le terrain. Tout n’a pas été parfait. Il a reconnu plein d’erreurs, comme Harit, pendant la saison. Mais à chaque fois qu’il a pris la parole, je trouve qu’il est d’une lucidité… Sur son cas personnel, sur l’OM, sur les joueurs… Même sur le cas Milik, où il y en a beaucoup qui ont voulu les confronter. J’ai lu une interview de Milik, récemment, où il explique que cette saison avec Sampaoli va lui servir. Je trouve quand même qu’il a souvent tout bon. » Walid Acherchour – Source : RMC Sport (19/05/2022)

🗣💬 Walid Acherchour : « Pour moi Sampaoli surperforme avec cet OM » pic.twitter.com/GR9e805XmF — After Foot RMC (@AfterRMC) May 19, 2022

Un effectif trop court pour Sampaoli ?

Alors qu’il s’est régulièrement plaint d’un manque de profondeur dans son effectif cette saison, Sampaoli a mis les choses au clair concernant son avenir à l’OM. En cas de qualification en LDC, l’argentin demandera un effort supplémentaire à Pablo Longoria et au propriétaire Frank McCourt. Pour Walid Acherchour, la saison de Sampaoli est déjà une réussite compte tenu de l’effectif qu’il a à sa disposition :

« Il est très lucide sur les limites de l’effectif. Pour moi, il surperforme avec cet effectif. Je me rappelle, j’ai fait les After de l’été, personne ne voyait l’OM sur le podium. On avait dit que l’OM, c’est l’inconnu. Est-ce que ça va fonctionner ? Il ne faut pas l’oublier. »Walid Acherchour -Source : RMC Sport (19/05/2022)

À lire aussi: Mercato OM : Négociations en cours autour de 15M€ pour un milieu de terrain ?