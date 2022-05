OM Mercato : Longoria tente de recruter le jeune talent Melamed ?

Pablo Longoria a un œil attentif sur la Liga. Le président espagnol de l’OM a déjà recruté Konrad de la Fuente en provenance du Barça l’été dernier, il aurait un autre jeune talent dans son viseur…

Après Konrad De la Fuente arrivé du FC Barcelone l’été dernier, Pablo Longoria serait dans la course au recrutement d’un jeune milieu offensif espagnol. En effet, le quotidien catalan Sport affirme que l’OM s’intéresse de prêt à Nico Melamed. Le PSV, Braga, l’Olympiakos et Grenade seraient également sur le coup. Il faut dire que le jeune milieu offensif de 21 ans devrait disposer d’un bon de sortie cet été…

Longoria vise l’international U21 espagnol Nico Melamed ?

Nico Melamed qui a déjà été sélectionné avec les équipes d’Espagne en U19 et en U21 ne cumule que 6 titularisations cette saison ( but et une passe décisive en 29 apparitions). Son entraîneur, Vicente Moreno, ne compte pas forcément sur lui et un départ lors du mercato estival est annoncé. Si sa clause libératoire est fixée à 25M€, le montant de son transfert sera bien inférieur.

L’OM est cité parmi les clubs intéressés par le milieu offensif espagnol, Nico Melamed (21 ans) Son contrat avec l’Espanyol se termine en juin 2024.#TeamOM #MercatOM https://t.co/Y5IebgJOOm — Fabien (@Beye13) May 12, 2022

