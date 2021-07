Pablo Longoria est intenable sur ce marché des transferts. Alors que déjà cinq joueurs se sont engagés avec l’OM, le mercato est encore loin d’être terminé. Il se pourrait que le président olympien tente deux jeunes éléments de Velez.

La piste Thiago Almada ne serait pas enterrée pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille. En effet, d’après le journaliste Pedro Almeida, l’OM serait encore en négociation avec Velez pour s’attacher les services du jeune joueur. Le club argentin souhaite le vendre, mais aimerait le conserver jusqu’en janvier.

Toujours selon le journaliste, Luca Orellano devrait arriver à l’Olympique de Marseille, contre une somme de 10 millions d’euros. Ailier de 21 ans qui évolue à Vélez tout comme Almada, serait beaucoup moins onéreux que son compatriote, transfermarkt évalue sa marchande à 2,5 millions d’euros. Auteur de 17 rencontres cette saison, il a marqué trois buts et délivré une passe décisive.

🚨 Thiago #Almada Update

Pablo #Longoria wants Thiago #Almada right now, #Velez says it sells but wants a player until January. Deal in stand-by. ⏳🔵 #OM

Luca #Orellano is to close! 10M€ on the table. 🇦🇷 #transfers #OM

— Pedro Almeida (@pedrogva6) July 7, 2021