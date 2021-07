Boubakar Kamara n’est pas le seul minot qui devrait quitter Marseille cet été. L’OM pourrait très prochainement de perdre un autre joueur formé au club en la personne de Lucas Perrin. Le jeune défenseur central serait sur le point de rejoindre un promu en Ligue 1…

Annoncé du côté de Ludogorets, Lucas Perrin pourrait finalement rester en France, et en Ligue 1. En effet, d’après les informations de Clermont News Blog, le défenseur central serait sur le point d’être prêté au Clermont foot avec option d’achat. Une destination, qui pourrait lui permettre d’avoir du temps de jeu dans l’élite française, et ainsi lui faire engranger de l’expérience tout en restant dans son pays natal.

Cette saison, le jeune homme de 22 ans a joué seulement 305 minutes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, dans le championnat de France. Ce dimanche, il a participé à la rencontre amicale face à Martigues (3-0).

Le Frapper nous avait souligné en 2020 le sérieux et le travail de Lucas Perrin, cependant il avait précisé qu’être pro à l’OM s’est avant tout jouer les matches avec les pros…

« Il y en a plein comme Perrin mais c’est vrai que lui c’est un exemple très fort. Bouba, aussi, a du talent, du pur et dur mais il est aussi talentueux au quotidien par son entourage, son comportement à l’entraînement et vis-à-vis des autres. Lucas avait moins de talent que Bouba mais avec le travail et son sérieux dans les horaires et les entraînements, ça lui a permis de combler ses manques. Et aujourd’hui avec le temps et sa manière d’organiser sa formation, il touche du doigt ce qu’il avait envie de toucher depuis longtemps : être pro à l’Olympique de Marseille et jouer ! Parce qu’être pro à l’OM, ça ne veut rien dire. Un vrai pro, c’est celui qui joue. » David Le Frapper – source : FCMarseille (20/01/2021)