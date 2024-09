OM Mercato : Mbemba mis à pied !

Le feuilleton Chancel Mbemba se poursuit à l’OM. Cette fois c’est avec le staff médical que Chancel n’a pas été coopératif. Le défenseur olympien a été mis à pied par l’Olympique de Marseille.

Les conflits entre la direction de l’OM et Chancel Mbemba se multiplient depuis plusieurs mois . Écarté du groupe et poussé vers la sortie durant le mercato, le défenseur central compte bien aller jusqu’au bout de son contrat. En attendant, il pose quelques soucis aux intendants. Cette fois c’est avec le staff médical, indique le journal l’Equipe. Il ne s’est en effet pas présenté à deux reprises aux examens médicaux, dont une IRM malgré les demandes répétées du staff olympien. Malgré une contusion au genou qu’il traîne depuis Mars, et qu’il aurait dû soigner. Des absences qui aggravent un climat déjà bien tendu entre les deux parties. Le défenseur pourrait être licencié après un second entretien.

Le quotidien sportif indique ce samedi que le Chancel Mbemba a été mis à pied dans l’attente d’un entretien préalable à un licenciement. La fin du feuilleton et de l’aventure olympienne de l’ancien défenseur de Porto semble donc proche.

Hier après midi lles dirigeant de l’OM ont ainsi envoyé un courrier recommandé àaux représentant duu défenseur international congolais. Après s’être soustrait à deux rendez-vous médicaux, à son retour de sélection avec la RD Congo, le défenseur de l’OM Chancel Mbemba va être convoqué pour un entretien préalable à une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement. https://t.co/3whNo6KfIa pic.twitter.com/yqg3n8NucX — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 14, 2024

