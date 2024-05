OM Mercato : McCourt fait une grande annonce sur les moyens financiers !

Au cours d’un entretien accordé au journal au Figaro, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt a réaffirmé son engagement pour l’OM. Il confirme son intention de réinvestir dans le club pour relancer un nouveau cycle.

L’homme d’affaire américain Frank McCourt s’est exprimé dans les colonnes du journal du Figaro ce mardi pour réaffirmer son engagement au club phocéen. Il se dit prêt à réinvestir de l’argent pour permettre aux club de lancer un nouveau cycle pour lui permettre d’être compétitif et d’aller chercher une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine :

On est prêt à faire de nouveaux investissements (McCourt)

« La question des droits TV est importante. Mais pour ce qui est des dépenses en matière de transferts, les décisions à prendre, c’est le domaine de Pablo. Ma responsabilité est de faire en sorte que le club soit stable financièrement. J’ai investi plus que 600 M$ dans le club (environ 552 M€, NDLR). Je pense que c’est une vraie preuve de mon engagement. Le club n’a pas de dette. Pour le reste, on est prêt à faire de nouveaux investissements, à injecter de l’argent au capital, afin d’améliorer les chances de victoire et de nous qualifier en Europe tous les ans. Pour y parvenir, il faut continuer à augmenter les revenus. On a eu de bons résultats dans ce domaine, mais ce n’est pas assez, »a déclaré le propriétaire de l’OM dans les colonnes du Figaro !

