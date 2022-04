OM Mercato: Milik milite pour l’arrivée de Lewandowski

Actuellement blessé, Arek Milik s’est confié à Onze Mondial. L’attaquant international polonais évoque une arrivée de son compatriote Robert Lewandowski… avec humour évidemment.

L’attaquant de l’OM a répondu à une question concernant une arrivée de Robert Lewandowski :

« Ça va être très compliqué ! Mais il ne lui reste qu’un an de contrat, je vais essayer de lui parler après avoir tourné la vidéo pour lui demander s’il peut venir à Marseille. Peut-être que je vais réussir à faire quelque chose ! » Arek Milik— Source: Onze Mondial (15/04/22)

L’artiste peintre marseillais auteur des des portraits de joueurs dans les rues de Marseille, Franck Conte, a donné son sentiment sur la gestion de l’effectif du coach de l’OM Jorge Sampaoli. Il évoque notamment le cas Milik.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria explique la construction de son effectif…

Il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Sampaoli

« Ca c’est un peu calmé autour de Sampaoli et des critiques sur sa gestion de l’effectif. La seule crainte que j’avais c’était de perdre Milik. Je ne vois pas forcément ce groupe forcément exploser car si Sampaoli a bien une qualité c’est de réussir à concerner beaucoup de joueurs. Ca c’est quelque chose qu’il fait bien. Moi j’avais vraiment peur pour Milik car la dernière fois qu’un attaquant a marqué autant de but dans un temps aussi court, c’est Drogba… Ils ont mis exactement le même nombre de matchs à mettre 30 buts donc on est quand même sur un « grand attaquant ». Donc du coup tu te dis si Sampaoli ça ne match pas avec Milik , c’est problématique. Mais finalement ce sont deux professionnels qui sont prêts à collaborer comme ça… » Franck Conte – Source Football Club de Marseille (21/02/2022)

Milik a été recruté par Pablo Longoria et semble très attaché à son président…

Longoria est une personne très importante pour moi — Milik

« La première fois que j’ai rencontré Pablo Longoria, c’était à Naples, on a parlé football. Il m’a impressionné parce qu’il est vraiment jeune et on ne s’attend pas à rencontrer un directeur sportif – parce qu’à l’époque c’était le rôle qu’il avait au club – aussi jeune et s’y connaissant autant en football. On s’attend plutôt à une personne de 40 ou 50 ans avec une grosse expérience dans le domaine. On avait parlé de ce qu’il pensait de moi, de comment il voyait le football. Maintenant, il est le président du club et je suis très heureux pour lui. (…) J’ai vu qu’il avait récemment dit du bien de moi dans la presse, Pablo Longoria croit beaucoup en moi, je veux tout donner sur le terrain pour lui rendre sa confiance. C’est une personne très importante pour moi. (…) Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. » Arek Milik – source : Onze Mondial (07/04/2022)