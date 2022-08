OM Mercato: Milik pas remplacé, encore trop de monde en attaque ?

À six jours de la clôture du mercato, Pablo Longoria espère encore des départs, et ne comblera pas la perte de Milik en attaque. Le président marseillais voudrait un effectif à 22 joueurs pour disputer la Ligue des Champions.

Alors que l’OM connaît maintenant ses trois adversaires pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, son président Pablo Longoria sait qu’il ne lui reste que très peu de temps pour remodeler son effectif. Après les départs de Kévin Strootman au Genoa et le prêt avec option d’achat d’Arkadiusz Milik à la Juventus Turin, la masse salariale du club s’est considérablement allégée. Cédric Bakambu, Bamba Dieng et Cengiz Ünder sont eux aussi en instance de départ. Pablo Longoria et Javier Ribalta s’activent depuis plusieurs jours pour leur trouver une porte de sortie, d’après La Provence… L’Espagnol estime qu’il y a trop de monde en pointe.

🔵 #Milik, parti à la Juventus, ne sera pas remplacé numériquement. L’objectif est de revenir à un effectif de 22 joueurs. Avec Alexis #Sanchez, Luis #Suarez, Cédric #Bakambu et Bamba #Dieng, il y a encore trop de monde devant #OM #MercatOM #TeamOMhttps://t.co/7Q4REiC8lH — La Provence OM (@OMLaProvence) August 27, 2022

Cette possibilité ne me convenait pas — Sampaoli

Dans des propos déclarés dans une émission sur SporTV, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur son départ de l’OM. Il explique notamment les raisons qui l’ont poussées à quitter Marseille.

« Je suis arrivé à Marseille quand les supporters ont mit le feu au Centre d’entraînement. J’ai eu une équipe très battue. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions en jouant d’une certaine manière et, pour la prochaine étape, il nous en fallait plus. Le président a dit qu’il ne pouvait pas recruter lors de mercato trop vite parce que la direction attendrait la fin de la fenêtre des transferts. Cette possibilité ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour constituer l’équipe. En championnat de France, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’ai pas eu les conditions nécessaires. (…) Mon expérience me dit que rien de ce qui m’est arrivé ne m’a servi. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais aller entraîner. Habituellement, les choses arrivent. La planification me frustrerait. Ce qui m’inspire, c’est d’être dans un endroit où je peux avoir un projet » Jorge Sampaoli – Source : SporTV (22/08/22)