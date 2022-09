OM Mercato: Énième coup de théâtre, départ de Dieng comme joker ?

Annoncé proche de Nice dans les dernières heures du mercato, Bamba Dieng est finalement resté à Marseille. Le Sénégalais a échoué à la visite médicale…

Placé sur la liste des indésirables par son club, les dernières heures du mercato ont été complètement folles pour Bamba Dieng. Malgré l’échec de son transfert vers Nice pour raisons médicales, les Niçois aimeraient rapatrier l’attaquant en tant que joker dès maintenant, selon le Quotidien du Sport.

Si l’international Sénégalais devait rejoindre l’OGC Nice, il était dans un premier temps proche de signer à Leeds. Le président du club Anglais avait même confirmé son arrivée sur Twitter avant que les Aiglons ne viennent gâcher la fête. Le transfert de Dieng à Nice a finalement échoué en raison d’une anomalie détectée lors de la visite médicale du joueur. Victor Orta, le directeur du football de Leeds est revenu pour The Telegraph sur le transfert avorté de l’international Sénégalais. Il explique qu’un accord n’a pas pu être trouvé avec le buteur de l’OM.

« Nous avons essayé avec Cody Gakpo. Je respecte sa décision de ne pas venir à Leeds. Et je me mets aussi à la place du PSV et je comprends qu’ils n’aient pas pu trouver un remplaçant à la dernière minute. Nous n’avons pas non plus réussi à trouver un accord pour Bamba Dieng. Finalement, nous avons opté pour Wilfried Gnoto, qui, je pense, va surprendre. » Victor Orta – Source : The Telegraph (23/09/2022)

C’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est — Cissé

«Bamba, s’il est à Marseille, c’est parce qu’il a les qualités, mais il faut qu’il comprenne qu’on ne lui fera aucun cadeau et c’est à lui de se prendre en main, c’est à lui d’avancer et de croire en lui et de travailler… On l’a fait venir avec nous pour lui montrer qu’on avait confiance en lui. Mais, en réalité, c’est à lui de se battre aussi pour changer la situation dans laquelle il est. Le temps va vite et, dans un mois quasiment, on a une compétition très importante. (…) Maintenant, il y a une réalité du mois de septembre, qui sera peut-être différente du mois de novembre. Je suis sûr et certain qu’au mois de novembre, ça ne sera peut-être pas la même liste parce que les choses vont s’améliorer (…) «Maintenant, comme je l’ai dit, il n’y aura pas de passe-droit quand il faudra faire des choix pour aller à la Coupe du monde. Nous, ce que nous cherchons, c’est avoir un groupe compétitif avec des joueurs qui jouent dans des championnats qui sont compétitifs» Aliou Cissé – Source : Conférence de presse – afrik-foot.com